Shaft: Avan Jogia nel cast del sequel

News





03/01/2018 |

Il cast del sequel di Shaft si è arricchito di un altro attore. E' stato infatti annunciato che Avan Jogia reciterà in questo film in un ruolo che però non è stato rivelato. Il film prodotto dalla New Line Cinema sarà diretto da Tim Story da una sceneggiatura di Kenya Barris e Alex Barnow.



Il cast del secondo capitolo di Shaft è composto anche da Samuel L. Jackson, Jessie T. Usher, Alexandra Shipp e Richard Roundtree. Jackson riprenderà il ruolo di John Shaft, poliziotto vecchia scuola che nelle sue missioni sarà ora affiancato da suo figlio (Usher).



Barris e John Davis sono i produttori mentre Marc Fischer e Ira Napoliello sono i produttori esecutivi. L'uscita è prevista per Giugno 2019.