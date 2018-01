Il Giustiziere della Notte: rilasciato il nuovo trailer internazionale

News





03/01/2018 |

E' stato rilasciato in rete un nuovo trailer in lingua originale di Il Giustiziere della Notte. Il film è il remake della famosa pellicola, uscita più di 40 anni fa, con protagonista l'attore Charles Bronson ed è diretto da Eli Roth. Nella parte del personaggio principale, ovvero l'architetto Paul Kersey, troviamo Bruce Willis, chiamato dunque a ridare vita ad una delle figure cinematografiche e televisive più famose di sempre. Willis interpreterà Paul Kersey, un uomo che dopo la morte della moglie per mano di tre aggressori cercherà in tutti i modi di trovare la sua vendetta.



La sceneggiatura è stata scritta da Joe Carnahan che ha lavorato sul romanzo scritto da Brian Garfield. Vincent D’Onofrio, Jack Kesy, Dean Norris e Mike Epps sono gli altri attori che recitano nella pellicola.



Il Giustiziere della Notte uscirà negli USA a partire da Marzo 2018 mentre non è stato ancora annunciato quando il film arriverà nei nostri cinema.