Bright: in lavorazione il sequel del film con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton

04/01/2018 |

Netflix ha annunciato che presto entrerà in lavorazione il sequel di Bright, l'action-crime tutto fantasy con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton. I due attori torneranno nella pellicola nei ruoli dei personaggi Daryl Ward e Nick Jakoby e saranno diretti ancora una volta da David Ayer. Il regista si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura prendendo dunque il posto di Max Landis che non tornerà nel progetto.



Eric Newman e Bryan Unkeless saranno i produttori.



Bright è ambientato in un presente completamente diverso rispetto a quello in cui viviamo noi. Nel mondo presentato dal film, umani, fate, orchi ed elfi condividono lo stesso modo di vivere e al suo interno troviamo due poliziotti, un umano (Smith) e un orco (Edgerton), che dovranno fare squadra nel tentativo di difendere una giovane elfa e la sua bacchetta magica.



In Italia Bright è uscito lo scorso 22 Dicembre.