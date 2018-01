Slender Man: il primo trailer dello spaventoso horror movie

News





04/01/2018 |

La Sony Pictures ha rilasciato il primo terrificante trailer del nuovo horror movie Slender Man. Il video ci presenta la storia di questa pellicola che racconta di quattro ragazze di un liceo che, con un rituale, decideranno di risvegliare il mostro. Il film pone al centro della scena la creatura creata da Eric Knudsen e vede nel suo cast Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Alex Fitzalan e Kevin Chapman.



La regia è affidata a Sylvain White che ha lavorato in passato ad alcune serie televisive quali Sleepy Hollow e The Following. La sceneggiatura è stata scritta da David Birke.



Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak, Robyn Meisinger e Sarah Snow sono i produttori di Slender Man.



L'horror movie uscirà a Maggio 2018 negli USA.