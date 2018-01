Cannes 2018: Cate Blanchett sarà Presidente della Giuria

News





04/01/2018

Il Presidente della Giuria del prossimo Festival di Cannes sarà Cate Blanchett. L'annuncio è stato dato dagli organizzatori di una delle kermesse cinematografiche più importanti al mondo. Nel comunicato - firmato dal presidente del Festival Pierre Lescure e dal elegato generale Thierry Fremaux - si legge: "Siamo molto onorati di dare il benvenuto ad un'artista unica e piena di talento".



La Blanchett è una delle promotrici dell’iniziativa Time’s Up, lanciata dopo lo scandalo per sostenere le vittime di abusi nel mondo dello spettacolo.



L'attrice australiana ha recentemente recitato in Thor: Ragnarok, il cinecomic Marvel che l'ha vista tornare nei panni di Hela. Inoltre ha terminato da poco le riprese di Ocean's 8, film diretto da Gary Ross in uscita il prossimo Giugno.