Il Giustiziere della Notte: il nuovo poster internazionale

News





04/01/2018 |

Vi mostriamo un nuovo poster internazionale del film Il Giustiziere della Notte. La pellicola altro non è che il remake della famosa opera cinematografica che ha reso celebre Charles Bronson nei panni di Paul Kersey, il famoso vendicatore che farà di tutto per dare la caccia ai criminali che hanno ucciso sua moglie. In questa versione firmata Eli Roth il protagonista Kersey non è più un architetto ma un medico che dovrà fare i conti con la violenza che regna nella sua città. Come nel film originale tutto inizia con il brutale assalto subito da sua moglie e sua figlia: l'azione terrificante da parte di una spietata banda lo spingerà oltre i suoi limiti alla ricerca della vendetta. Il protagonista è interpretato da Bruce Willis.



Elisabeth Shue, Camila Morrone, Vincent D’Onofrio, Jack Kesy, Dean Norris e Mike Epps sono gli altri attori che recitano nella pellicola.



La sceneggiatura è stata scritta da Joe Carnahan che ha lavorato sul romanzo scritto da Brian Garfield.



Il Giustiziere della Notte uscirà negli USA a partire da Marzo 2018 mentre non è stato ancora annunciato quando il film arriverà nei nostri cinema.