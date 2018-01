Jack Reynor reciterà nella serie tv Strange Angel

News





Jack Reynor, star del franchise Transformers e di Detroit, reciterà da protagonista all'interno di Strange Angel, la nuova serie tv della CBS. L'attore, nell'episodio pilota, sarà diretto da David Lowery. Il regista sarà anche il produttore con Mark Heyman, David DiGilio, Ridley Scott e David W. Zucker, mentre Clayton Krueger sarà il produttore esecutivo. La serie è una produzione firmata CBS All Access e Scott Free Productions.



Strange Angel racconta la storia di un uomo chiamato Jack Parsons, un brillante lavoratore della Los Angeles degli anni 30. Durante la sua vita si imbatterà nel particolare mondo dei rituali magici, diventando un discepolo di Aleister Crowley.



Reynor tornerà dunque sul set per questo nuovo progetto dopo aver lavorato recentemente a On the Basis of Sex di Mimi Leder, film che uscirà quest'anno nei cinema.