Lakeith Stanfield reciterà in The Girl in the Spiders Web

News





06/01/2018 |

Nel cast di The Girl in the Spider’s Web, sequel di Millennium - Uomini che odiano le donne, è entrato un nuovo attore. E' stato annunciato che Lakeith Stanfield si è dunque unito al film diretto da Fede Alvarez. L'attore reciterà accanto alla protagonista Claire Foy che indosserà i panni di Lisbeth Salander. Nella pellicola troviamo anche Sylvia Hoeks, Claes Bang e Cameron Britton.



Alvarez lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jay Baku e Steven Knight che a loro volta hanno adattato il romanzo bestseller di David Lagercrantz.



Amy Pascal e Elizabeth Cantillon produrranno la pellicola con Scott Rudin e la Yellow Bird. David Beaubaire è il produttore esecutivo.



The Girl in the Spider’s Web uscirà ad Ottobre 2018 mentre le riprese partiranno entro la fine di questo mese.



Stanfield ha recitato ultimamente in Scappa: Get Out e nella serie tv Atlanta.