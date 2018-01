DeWanda Wise reciterà nel film Captain Marvel

News





06/01/2018 |

DeWanda Wise, la star di alcune serie tv quali She's Gotta Have It e Shots Fired, è entrata ufficialmente a far parte del cast di Captain Marvel. La Wise lavorerà accanto alla protagonista Brie Larson, inserita in un cast che comprende Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn e Jude Law. La regia del cinecomic sarà affidata a Anna Boden e Ryan Fleck che lavoreranno su una sceneggiatura scritta da Geneva Robertson-Dworet, Meg LeFauve e Nicole Perlman.



Captain Marvel seguirà le vicende di Carol Danvers, pilota dell'Air Force che dopo un combattimento assorbirà il DNA di una forma aliena che le permetterà di sviluppare diversi poteri. I dettagli circa la trama non sono stati però rivelati dalla produzione.



Per la Wise si tratta della prima apparizione all'interno di una pellicola cinematografica.



Captain Marvel uscirà nel 2019.