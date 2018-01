The Merlin Saga: Ridley Scott in trattative per dirigere il film

News





06/01/2018 |

Ridley Scott è entrato ufficialmente in trattative con la Disney per dirigere il progetto cinematografico The Merlin Saga. Il regista, tramite la sua Scott Free, è in trattative anche per produrre la pellicola con Gil Netter. Philippa Boyens lavorerà invece alla sceneggiatura.



Il film si baserà sulla collana di romanzi di T.A. Barron e seguirà le vicende del giovane Mago Merlino, colui che un giorno diventerà il mentore di Re Artù.



The Merlin Saga è solo uno dei film in lavorazione in casa Disney considerando anche il progetto Sword in the Stone, live action movie in fase di sviluppo.



Scott è uscito recentemente nelle sale con Tutti i Soldi del Mondo e presto sarà impegnato sul set del nuovo sequel di Alien.