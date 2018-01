Golden Globes 2018: ecco tutti i premi della 75esima edizione

News





08/01/2018 |

E' Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, il film di Martin McDonagh, il vero trionfatore dei Golden Globes 2018. Nella 75esima edizione la pellicola ha ricevuto la bellezza di quattro riconoscimenti: Miglior Film Drammatico, Miglior Attrice in un Film Drammatico, Miglior Attore Non Protagonista e Miglior Sceneggiatura.



In una kermesse che ha visto i protagonisti vestiti di nero come risposta allo scandalo molestie esploso ad Hollywood da ormai diversi mesi, commoventi sono stati i discorsi di Oprah Winfrey, che ha ricevuto il premio alla carriera, e Laura Dern, una delle attrici della premiata serie tv Big Little Lies.



Tra i premi assegnati spiccano quelli ricevuti da Gary Oldman (Miglior Attore in un Film Drammatico per L'Ora Più Buia), Saoirse Ronan (Miglior Attrice in una Commedia o un Musical per Lady Bird), dal film Lady Bird (Miglior Film Commedia o Musical), James Franco (Miglior Attrice in una Commedia o un Musical per The Disaster Artist).



The Shape of Water - La Forma dell'Acqua di Guillermo del Toro, uno dei film favoriti, ha portato via i premi per la Miglior Regia e per la Miglior Colonna Sonora.



Questo l'elenco completo dei premi:



Miglior Film Drammatico

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri



Miglior Film Commedia o Musical

Lady Bird



Miglior Film Animato

Coco



Miglior Film Straniero

In The Fade



Migliore Serie Televisiva Drammatica

The Handmaid's Tale



Migliore Serie Televisiva Commedia o Musical

The Marvelous Mrs. Maisel



Miglior Miniserie o Film per la TV

Big Little Lies



Miglior Regista

Guillermo del Toro (The Shape of Water - La Forma dell'Acqua)



Miglior Attrice in un film Drammatico

Frances McDormand (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri)



Miglior Attore in un film Drammatico

Gary Oldman (L'Ora Più Buia)



Miglior Attrice in un film Commedia o Musical

Saoirse Ronan (Lady Bird)



Miglior Attore in un film Commedia o Musical

James Franco (The Disaster Artist)



Miglior Attrice Non Protagonista

Allison Janney (I, Tonya)



Miglior Attore Non Protagonista

Sam Rockwell (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri)



Miglior Attrice Protagonista in una Serie TV Drammatica

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)



Miglior Attore Protagonista in una Serie TV Drammatica

Sterling K. Brown (This Is Us)



Miglior Attrice Protagonista in una Serie TV Commedia o Musical

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)



Miglior Attore Protagonista in una Serie TV Commedia o Musical

Aziz Ansari (Master of None)



Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie TV

Laura Dern (Big Little Lies)



Miglior Attrice in una Miniserie o Film per la TV

Nicole Kidman (Big Little Lies)



Miglior Attore in una Miniserie o Film per la TV

Ewan McGregor (Fargo)



Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie o Film per la TV

Laura Dern (Big Little Lies)



Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie o Film per la TV

Alexander Skarsgard (Big Little Lies)



Miglior Sceneggiatura

Martin McDonagh (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri)



Miglior Colonna Sonora

Alexandre Desplat (The Shape of Water - La Forma dell'Acqua)



Migliore Canzone Originale

This Is Me (The Greatest Showman)



Premio Cecil B. Demille

Oprah Winfrey