Box Office Italia: Jumanji - Benvenuti nella Giungla debutta al primo posto

08/01/2018

L'Epifania ha portato nelle sale italiane Jumanji - Benvenuti nella Giungla di Jake Kasdan. Il tanto atteso reboot con Dwayne Johnson protagonista ha debuttato al primo posto della nostra classifica box office incassando 3.195.559 euro. Alle sue spalle troviamo il film animato Coco di Lee Unkrich ed Adrian Molina che ha perso una posizione con un incasso pari a 2.654.448 euro. La terza posizione, invece, è occupata da Come un Gatto in Tangenziale, la commedia di Riccardo Milani che ha portato via 2.597.202 euro mentre al quarto posto è scivolato Wonder di Stephen Chbosky che ha incassato 1.962.482 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Napoli Velata di Ferzan Ozpetek (1.411.554 euro) e la new entry Tutti i Soldi del Mondo di Ridley Scott (1.290.780 euro).