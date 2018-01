Red Sparrow: lo spot internazionale I'll Find a Way

News





08/01/2018 |

Direttamente dalla 20th Century Fox vi mostriamo uno spot internazionale di Red Sparrow il film che vede il Premio Oscar Jennifer Lawrence interpretare una spia russa che avrà il compito di uccidere un agente della CIA. L'attrice è la protagonista di questo adattamento cinematografico del romanzo di Jason Matthews diretto da Francis Lawrence. Il regista, alla sua terza collaborazione con la Lawrence dopo Hunger Games: La Ragazza di Fuoco e Hunger Games: Il Canto della Rivolta, ha lavorato con un cast che vede al suo interno anche Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e dal Premio Oscar Jeremy Irons.



Red Sparrow ha una sceneggiatura scritta da Justin Haythe.



L'uscita italiana è prevista per il 1° Marzo mentre negli USA il film sbarcherà il giorno seguente.



Sinossi di Red Sparrow:

Dominika Egorova è reclutata all’interno della Sparrow School, un’accademia dei servizi segreti russi dove è costretta ad usare il suo corpo come un’arma. Ma la sua prima missione, con obiettivo un agente della CIA, minaccia di mettere in pericolo la sicurezza di entrambe le nazioni.