Slender Man: il primo trailer italiano

09/01/2018 |

Grazie alla Sony Pictures è in rete il primo trailer italiano di Slender Man, horror movie di Sylvain White. Protagonista assoluto del film è questo particolare e demoniaco personaggio dell'universo horror, creato da Eric Knudsen, che abbiamo avuto modo di conoscere anche tramite alcuni videogiochi. La storia racconta di quattro ragazze di un liceo che, con un rituale, decideranno di risvegliare il mostro.



Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso, Alex Fitzalan e Kevin Chapman sono gli attori presenti nel cast.



La regia è affidata a Sylvain White che ha lavorato in passato ad alcune serie televisive quali Sleepy Hollow e The Following. La sceneggiatura è stata scritta da David Birke.



Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak, Robyn Meisinger e Sarah Snow sono i produttori di Slender Man.



L'horror movie uscirà a Maggio 2018 negli USA e in Italia.



Sinossi di Slender Man:

In una cittadina del Massachussets, quattro liceali eseguono un rituale con l’intento di sfatare la leggenda di Slender Man. Quando una delle ragazze svanisce misteriosamente, nasce in loro il sospetto che lei sia diventata la SUA ultima vittima.