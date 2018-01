Online il nuovo trailer italiano di Final Portrait - L'Arte di Essere Amici

News





10/01/2018

Un nuovo trailer italiano di Final Portrait - L'Arte di Essere Amici è in rete tramite la Bim Distribuzione. La pellicola vede in regia Stanley Tucci e porta sul grande schermo la storia dell'incontro tra lo scrittore americano James Lord e l'artista di fama mondiale Alberto Giacometti. Nella parte dei personaggi principali troviamo Armie Hammer e Geoffrey Rush che fanno parte di un cast composto da Tony Shalhoub, Sylvie Testud, Clémence Poésy.



L'uscita è prevista per l'8 Febbraio. Tucci si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura.



Sinossi di Final Portrait - L'Arte di Essere Amici:

Nel 1964, durante un breve viaggio a Parigi, lo scrittore americano e appassionato d’arte James Lord incontra il suo amico Alberto Giacometti, un pittore di fama internazionale, che gli chiede di posare per lui. Le sedute, gli assicura Giacometti, dureranno solo qualche giorno. Lusingato e incuriosito, Lord accetta. Non è solo l’inizio di un’amicizia insolita e toccante, ma anche – visto attraverso gli occhi di Lord – di un viaggio illuminante nella bellezza, la frustrazione, la profondità e, a volte, il vero e proprio caos del processo artistico.