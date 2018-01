Insidious: L'Ultima Chiave: la spaventosa scena Aiutala

News





10/01/2018 |

Aiutala è il titolo della nuova scena di Insidious: L'Ultima Chiave in cui vediamo la medium Elise Rainier attaccata da un demone all'interno di una stanza. In questo nuovo capitolo del franchise protagonista sarà ancora il personaggio portato sullo schermo dal regista James Wan nel primo film da lui diretto e uscito nelle sale nel 2010. Nei panni della protagonista troviamo sempre Lin Shaye, divenuta ormai colonna portante della saga. Ava Kolker, Josh Stewart, Leigh Whannell, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Bruce Davison, Spencer Locke e Caitlin Gerard sono gli altri attori che recitano in Insidious: L'Ultima Chiave.



Il film è scritto dal co-creatore Leigh Whannell (Saw), che ha realizzato la trilogia e ha diretto l’episodio n. 3 ed è prodotto da Jason Blum (lnsidious, La notte del giudizio, Scappa-Get Out), da Oren Peli (Paranormal Activity) e dal co-creatore James Wan (L’evocazione-The Conjuring, Fast&Furious 7). La regia è invece affidata ad Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan). Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones, Charles Layton, Bailey Conway Anglewicz, Couper Samuelson e Whannell sono i produttori esecutivi.



La Sony Pictures Worldwide Acquisitions (“SPWA”) ha prodotto e finanziato Insidious: L'Ultima Chiave.



L'uscita è prevista per il 18 Gennaio.