Downsizing - Vivere alla grande dal 25 Gennaio: lo spot Un nuovo mondo

11/01/2018 |

Grazie alla 20th Century Fox siamo lieti di presentarvi un nuovo spot di Downsizing - Vivere alla grande che ci ricorda l'uscita nelle sale del film a partire dal 25 Gennaio. Alexander Payne è il regista della pellicola che vede protagonista Matt Damon nei panni di un uomo di nome Paul Safranek che, nel tentativo di cambiare radicalmente la sua vita, deciderà di sottoporsi ad un esperimento irreversibile che rimpicciolirà il suo corpo. In questa nuova dimensione fisica, il nostro protagonista verrà inserito all’interno di una particolare comunità che gli permetterà di riscoprire tutti i suoi valori.



Payne ha curato la sceneggiatura con Jim Taylor ed ha diretto, oltre a Damon, ance Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig e Rolf Lassgård.



Vi lasciamo allo spot Un nuovo mondo.



Sinossi di Downsizing - Vivere alla grande:

Cosa accadrebbe se – come soluzione al problema della sovrapopolazione – un gruppo di scienziati norvergesi scoprisse il modo di ridurre gli uomini ad esseri viventi di 12 centimetri? Ognuno capirebbe presto le nuove opportunità che il denaro potrebbe dare in un mondo miniaturizzato. Ed è con questa promessa di una vita migliore che Paul Safranek (Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig) – persone comuni – decidono di abbandonare la loro vita stressata in Omaha per farsi rimpicciolire e trasferirsi in una nuova comunità ‘ridotta’. Una scelta questa che aprirà le porte a nuovi cambiamenti ed avventure.