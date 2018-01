Black Widow: Jac Schaeffer scriverà la storia del film

News





11/01/2018 |

Inizia a muovere i primi passi il progetto riguardante Black Widow, il cinecomic Marvel dedicato al personaggio reso famoso a livello cinematografico da Scarlett Johansson. La compagnia ha infatti ingaggiato lo sceneggiatore Jac Schaeffer che si occuperà di scrivere la storia.

Il progetto in questo momento è in fase di sviluppo anche se la Marvel non ha comunicato quando uscirà nelle sale cinematografiche. Lo studio nel 2019 lancerà il suo primo film interamente dedicato al personaggio femminile Captain Marvel che vedrà protagonista Brie Larson.

Vedova Nera, conosciuta anche con il nome Natasha Romanoff, ha fatto la sua prima apparizione cinematografica in Iron Man 2 per poi tornare in diversi cinecomic come Captain America: Civil War.