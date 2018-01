Tully: il primo trailer internazionale del film con Charlize Theron

News





12/01/2018 |

Emozioni a non finire in Tully, la nuova pellicola con protagonista il Premio Oscar Charlize Theron. Nel film l'attrice recita nei panni di una mamma di tre bambini, tra cui un neonato, che stringerà un rapporto speciale con la nuova tata, Tully, una ragazza che entrerà subito nel cuore dei suoi figli. La parte di Tully è stata affidata a Mackenzie Davis. Nel cast troviamo anche Mark Duplass e Ron Livingston.



La regia di Tully è di Jason Reitman (Men, Women & Children) che ha lavorato sulla sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore Premio Oscar Diablo Cody (Juno).



Bron Studios, Right of Way, Denver and Delilah e la West Egg Production sono le compagnie che hanno prodotto il film. I produttori invece sono Aaron L. Gilbert della Bron Studios, Reitman ed Helen Estabrook della Right of Way Productions, Cody e Mason Novick, Charlize Theron, A.J. Dix e Beth Kono della Denver & Delilah Productions.



L'uscita negli USA è prevista per il 20 Aprile. Grazie alla Focus Features vi mostriamo il primo trailer internazionale.