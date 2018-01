La Marvel annuncia le nuove date d'uscita di Deadpool 2, I Nuovi Mutanti e Gambit

News





12/01/2018 |

La 20th Century Fox ha annunciato le nuove date d'uscita di alcune delle sue pellicole più attese dei prossimi anni. Iniziamo con Deadpool 2, sequel che vedrà ancora protagonista Ryan Reynolds: il cinecomic uscirà nelle sale a partire dal 18 Maggio e non più il 1° Giugno. Arriverà nelle sale nel 2019 I Nuovi Mutanti del regista Josh Boone. Una notizia importante per questo inedito cinematografico, considerando che l'uscita del film nelle sale era prevista per il 13 Aprile di quest'anno.



Per quanto riguarda Gambit, infine, la nuova data sarà quella del 7 Giugno 2019. Il film è attualmente in fase di sviluppo e non ha ancora regista. Le uniche informazioni ci raccontano che la sceneggiatura è in mano a Reid Carolin mentre Channing Tatum sarà il protagonista.