Black Panther: online la featurette Warriors of Wakanda

13/01/2018 |

Warriors of Wakanda è il titolo della nuova featurette di Black Panther che ci mostra alcune inedite scene del film e ci permette di ascoltare le parole dei protagonisti del nuovo cinecomic Marvel.

Lo studio per questa opera cinematografica ha puntato sulla regia di Ryan Coogler (Prossima fermata Fruitvale Station e Creed: Nato per combattere) e sull'interpretazione di Chadwick Boseman, chiamato a vestire i panni del protagonista Pantera Nera. Il cast è composto anche da Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker ed Andy Serkis.



Joe Robert Cole si è occupato di scrivere la sceneggiatura.



Qui sotto trovate la sceneggiatura.



L'uscita della pellicola in Italia è prevista per il 14 Febbraio.



Sinossi di Black Panther:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.