Gemini Man: Clive Owen in trattative per recitare nel film

15/01/2018 |

Clive Owen è entrato in trattative per recitare all'interno di Gemini Man, il film della Paramount Pictures e della Skydance Media. Non è chiaro quello che sarà il ruolo affidato all'attore. Il film sarà diretto da Ang Lee (Vita di Pi) e racconterà la storia di un assassino ormai troppo in là con gli anni che deciderà di ritirarsi ma che sarà chiamato ad affrontare un’ultima grande battaglia: combattere il proprio clone di 25 anni più giovane che farà di tutto per eliminarlo.

La pellicola è ancora nella sua fase di sviluppo e nel cast al momento troviamo solo Will Smith.



Jerry Bruckheimer, David Ellison di Skydance, Dana Goldberg e Don Granger sono i produttori. Don Murphy e Chad Oman sono i produttori esecutivi.



Owen ha recentemente recitato nel film sci-fi Valerian e la Città dei mille Pianeti diretto da Luc Besson.



Gemini Man uscirà il 4 Ottobre 2019.