Annunciata la data d'uscita del cinecomic Shazam!

15/01/2018 |

La Warner Bros. Picture e la DC Entertainment hanno annunciato la data d'uscita di Shazam!, il nuovo e inedito cinecomic sviluppato da entrambe le compagnie. Il film arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 19 Aprile 2019.



In Shazam! reciteranno Zachary Levi, chiamato ad interpretare il supereroe in questione, Asher Angel, che indosserà i panni di Billy Batson, ragazzo che si trasformerà in Shazam, e Jack Dylan Grazer mentre Grace Fulton e Mark Strong sono entrati in trattativa per interpretare rispettivamente un'amica del protagonista e il villain di turno.



David F. Sandberg è il regista e lavorerà su una sceneggiatura scritta da Henry Gayden e Darren Lemke. Peter Safran è il produttore.