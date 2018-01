Leonardo DiCaprio sarà la star del nuovo film di Quentin Tarantino

News





15/01/2018 |

Dopo tante voci riguardanti il cast del nuovo film di Quentin Tarantino, è arrivata la conferma che sarà Leonardo Di Caprio ad interpretare il protagonista. L'attore reciterà nella parte di un attore disoccupato.

Le novità circa il cast non finiscono però qui, perché il regista avrebbe anche scelto Margot Robbie per la parte di Sharon Tate.



La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, è ambientata nel 1969 e vede protagonista un attore della televisione che cercherà di sfruttare ogni occasione nel tentativo di debuttare all'interno dell'universo cinematografico. Accanto a lui troveremo un suo collega che ha lo stesso obiettivo. Sullo sfondo di queste due storie si colloca la macabra vicenda realmente accaduta di Charles Manson.



Per DiCaprio e Tarantino si tratta della seconda collaborazione dopo Django Unchained. Il film uscirà il 9 Agosto 2019.