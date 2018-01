Box Office Italia: Benedetta Follia di Carlo Verdone subito in testa

News





15/01/2018 |

Grande debutto per Carlo Verdone e il suo Benedetta Follia, la commedia che vede al centro della scena anche Ilenia Pastorelli. Il film con protagonista l'artista romano ha incassato 3.533.891 euro volando al primo posto della classifica box office. Alle sue spalle, dopo aver perso il primato, troviamo Jumanji - Benvenuti nella Giungla di Jake Kasdan che ha portato via 1.628.979 euro. Sono rimasti stabili al terzo e al quarto posto, invece, Come un Gatto in Tangenziale di Riccardo Milani, che ha messo da parte 1.190.582 euro, e Wonder di Stephen Chbosky, il cui incasso è stato pari a 1.114.531. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Coco di Lee Unkrich ed Adrian Molina e la new entry Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh.