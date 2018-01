Box Office USA: Jumanji - Benvenuti nella Giungla sempre al comando

News





15/01/2018 |

E' uscito nelle sale americane un mese fa e da due settimane è il padrone assoluto della classifica box office. Stiamo parlando di Jumanji - Benvenuti nella Giungla del regista Jake Kasdan che ha incassato 27.035.000 dollari, superando i 280 milioni complessivi. Un gradino più sotto, novità assoluta per quanto riguarda il podio, troviamo The Post di Steven Spielberg, il cui incasso è stato di 18.600.000 dollari mentre la medaglia di bronzo questa settimana l'ha guadagnata L'Uomo sul Treno - The Commuter di Jaume Collet-Serra che ha esordito con 13.450.000 dollari. Ha perso due posizioni Insidious: L'Ultima Chiave di Leigh Whannell, ora al quarto posto con un incasso pari a 12.135.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Greatest Showman di Michael Gracey (11.800.000 dollari) e Star Wars - Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson (11.275.000 dollari).