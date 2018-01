Creed 2: Florian Munteanu sarà il figlio di Ivan Drago

News





16/01/2018 |

Florian Munteanu, pugile della Romania, si è unito a Michael B. Jordan e Sylvester Stallone in Creed 2. L'attore interpreterà il figlio di Ivan Drago, il personaggio portato sul grande schermo da Dolph Lundgren in Rocky IV. In quel capitolo del franchise Rocky, Drago fu il pugile che uccise Apollo Creed, il papà del protagonista Adonis Johnson.



Nel cast di questo secondo episodio troviamo, oltre a Stallone e a Michael B. Jordan, anche Tessa Thompson, tornata per riprendere il ruolo di Bianca.



Steven Caple Jr. sarà il regista e lavorerà su una sceneggiatura scritta da Stallone e Cheo Hodari Coker. Il film sarà prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler e Kevin King-Templeton. Jordan e Guy Riedel sono i produttori esecutivi.



Creed 2 uscirà nelle sale il 21 Novembre 2018 con le riprese fissate per il 2018.