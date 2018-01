Doug Liman potrebbe dirigere il sequel di Edge of Tomorrow - Senza Domani

News





16/01/2018 |

Doug Liman e Tom Cruise potrebbero presto tornare a lavorare insieme. Il regista, infatti, ha aperto le porte alla possibilità di portare nelle sale il secondo capitolo di Edge of Tomorrow - Senza Domani, come da lui spiegato nel corso di un'intervista: "Al momento stiamo lavorando sulla sceneggiatura e abbiamo anche una finestra temporale nella quale potremmo girare la pellicola. Mettere in cantiere questo film vorrebbe dire amarne la sceneggiatura, perché io, Tom Cruise e Emily Blunt dovremo essere d'accordo allo stesso modo per portare avanti il progetto. Farlo vuol dire crederci e ad oggi - ha riferito a Collider - abbiamo una storia che tutti e tre stiamo apprezzando".



Il sequel di Edge of Tomorrow è dunque in fase embrionale e ancora non ci sono conferme su quella che sarà l'eventuale data d'inizio riprese.



Doug Liman e Tom Cruise hanno collaborato recentemente per Barry Seal - Una Storia Americana.