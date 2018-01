John Francis Daley e Jonathan Goldstein dirigeranno Flashpoint!

News





17/01/2018 |

John Francis Daley e Jonathan Goldstein sono pronti per dirigere il loro primo cinecomic. Il duo che si è occupato di scrivere la storia di Spider-Man: Homecoming sarà a disposizione della DC Comics per lavorare a Flashpoint, la pellicola che racconterà delle avventure del supereroe Flash.



I due registi dirigeranno Ezra Miller, chiamato ad interpretare il protagonista, e sono riusciti a prendere in mano il timone della pellicola dopo l'addio di Rick Famuyiwa e di Seth Grahame-Smith, con quest'ultimo che aveva scritto anche la prima bozza di sceneggiatura.



Francis Daley e Goldstein hanno lavorato tre anni fa alla commedia Come Ti Rovino le Vacanze.



L'uscita di Flashpoint è prevista per il 2020.