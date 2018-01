Ant-Man and the Wasp: Paul Rudd ed Evangeline Lilly nella nuova foto

News





17/01/2018 |

Direttamente dalla pagina ufficiale della Marvel ecco a voi una nuova immagine di Ant-Man and the Wasp. Nella foto in questione vediamo Paul Rudd ed Evangeline Lilly, nei panni dei due protagonisti, con i costumi di scena. I due attori fanno parte di un cast a dir poco eccezionale che comprende Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster) e Randall Park (Jimmy Woo).



Il nuovo capitolo del franchise sarà diretto da Peyton Reed e vedrà il nostro eroe prendere coscienza del proprio destino e fare squadra con The Wasp per combattere una grave minaccia.



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Ant-Man and the Wasp uscirà nelle sale a partire dal 6 Luglio 2018.