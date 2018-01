I Primitivi: online il secondo trailer italiano

News





18/01/2018 |

A partire dall'8 Febbraio arriverà nelle sale italiane I Primitivi, la pellicola animata della Aardman Animations, lo studio che ha portato nelle sale Wallace & Gromit, Galline in Fuga e Shaun Vita da Pecora. Il film è diretto da Nick Park e oggi, grazie alla Lucky Red, vi mostriamo il secondo trailer ufficiale italiano.



Il cast italiano è ricco di nomi importanti: da Riccardo Scamarcio, che presterà la voce a Dag, passando per Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Greg e Corrado Guzzanti che interpretano Ginna, Lord North, Grullo e Barbo. Inoltre anche il calciatore dell'AS Roma Alessandro Florenzi e Chef Rubio hanno partecipato al doppiaggio facendo vivere i personaggi Dribblo e Gordo.



Vi lasciamo al trailer!



Sinossi di I Primitivi:

All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo Dag e per la sua adorabile e bizzarra tribù. La tranquillità dell’Età della Pietra viene però travolta dall’arrivo della potente Età del Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa. Lo scontro tra civiltà prende la forma di un’epica sfida in un gioco di cui fino a quel momento Dag non aveva mai sentito parlare, a differenza dei suoi nemici, già maestri in campo grazie a Dribblo. Contro qualsiasi probabilità di vittoria e schierandosi contro il parere del prudente e saggio Barbo, Dag insegnerà a Grullo, Gordo e agli altri imbranati cavernicoli come giocare… a calcio! Il risultato è un completo disastro. Quando però Dag recluta Ginna, energica e appassionata tifosa, le cose iniziano a migliorare. Usando come campo di allenamento i vulcani ribollenti, i geyser fumanti e le rocce dei canyon, i primitivi imparano a superare i propri limiti e a credere in sé stessi. Nonostante i tentativi di Lord Nooth di indebolire la squadra dei primitivi nascondendo segreti importanti sul loro passato, niente e nessuno riuscirà a fermarli.