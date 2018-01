Jessica Chastain e Octavia Spencer reciteranno nella nuova commedia della Universal Pictures

News





18/01/2018 |

Jessica Chastain e Octavia Spencer reciteranno insieme all'interno della nuova commedia della Universal Pictures ancora senza un titolo ufficiale. La stessa Chastain e Kelly Carmichael hanno scritto la storia mentre Peter Chiarelli si è occupato di mettere nero su bianco la sceneggiatura. Il film racconterà le vicende di due donne che proveranno in tutti i modi a tornare a casa per Natale. Stando alle prime informazioni la commedia dovrebbe avere gli stessi toni di Un Biglietto in Due, il film di John Hughes, uscito nel 1987, con protagonisti Steve Martin e John Candy.



Per le due attrici si tratterà di una sorta di reunion dopo The Help, pellicola di Tate Taylor con protagoniste anche Emma Stone, Bryce Dallas Howard e Viola Davis.



La Chastain produrrà il film tramite la sua Freckle Films insieme alla Maven Pictures. Tra i produttori troviamo anche la Carmichael, Celine Rattray e Trudie Styler. Erik Baiers e Mika Pryce supervisioneranno il progetto per conto della Universal.