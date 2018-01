Oliver Twist: Danny Strong scriverà la sceneggiatura del film Disney

News





19/01/2018

Danny Strong, co-creatore della serie Fox Empire, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura di Oliver Twist, il nuovo musical della Disney. Thomas Kail, che due anni fa ha diretto il musical per la tv Grease Live!, dirigerà questa opera cinematografica che vedrà come attore e produttore Ice Cube. Accanto alla star, in produzione, troviamo Marc Platt e Jeff Kwatinetz della The Firm. Altre notizie circa il cast non sono state fornite.



Ice Cube interpreterà l'antagonista Fagin.



L'adattamento cinematografico di uno dei lavori più famosi di Charles Dickens non ha ancora una data d'uscita.