Billy Bob Thornton, Carla Juri e Charlie Hunnam reciteranno nel film A Million Little Pieces

19/01/2018 |

Billy Bob Thornton, Carla Juri e Charlie Hunnam sono entrati a far parte del cast di A Million Little Pieces, pellicola che vedrà protagonista Aaron Taylor-Johnson. Il film è l'adattamento cinematografico del libro di James Frey, conosciuto in Italia con il titolo In un milione di piccoli pezzi.



Sam Taylor-Johnson, regista di Cinquanta Sfumature di Grigio, dirigerà questa opera cinematografica finanziata da Brad Weston della Makeready Films. Weston è anche il produttore con Andrew Rona ed Alex Heineman della The Picture Company.



Il film non ha ancora una data d'uscita.



Sinossi del romanzo:

Un uomo di 23 anni si risveglia a bordo di un aereo in uno stato al confine tra la vita e la morte, in seguito a una sequenza di abusi di alcol e droghe. La famiglia, sbalordita e disperata, lo accoglie all'aeroporto di Chicago per trasferirlo in una clinica di riabilitazione del Minnesota. Qui, dopo una prima visita, un medico gli garantisce che morirà nel giro di pochi giorni se ricomincia a bere. Qui, Frey passerà due mesi spaventosi per disintossicarsi e confrontarsi con la furia interiore che da anni lo spinge a distruggersi. E soprattutto si troverà a dover fare una scelta: accettare di non vedere mai i suoi 24 anni oppure raccogliere i rottami della propria vita e agire. Il libro riporta la testimonianza di dura e sconvolgente di James Frey.