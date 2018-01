Uscirà a giugno 2019 lo spin-off di Men in Black

News





19/01/2018 |

La Sony Pictures ha deciso di modificare la data d'uscita del primo spin-off del franchise Men in Black. La compagnia, infatti, ha fissato l'arrivo nelle sale di questa opera per il 14 Giugno 2019 e non più per il 17 Maggio.



Al momento il film è in fase di sviluppo con la produzione che non ha ancora trovato un regista mentre ha affidato la sceneggiatura a Art Marcum e Matt Holloway. La produzione è affidata a Walter F. Parkes e Laurie MacDonald con Steven Spielberg produttore esecutivo. Tutti i produttori in questione hanno lavorato al primo film uscito nel 1997.



Men in Black, pellicola sci-fi con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones, quando uscì nelle sale sbancò letteralmente i botteghini, arrivando ad incassare quasi 590 milioni di dollari.