La Spada nella Roccia: Juan Carlos Fresnadillo dirigerà il remake live-action

20/01/2018 |

Juan Carlos Fresnadillo, il regista che nella sua carriera ha diretto 28 Settimane Dopo e Intruders, è entrato in trattative per dirigere La Spada nella Roccia, il live-action movie in fase di sviluppo in casa Disney. Lo studio ha già ingaggiato Bryan Cogman per scrivere la sceneggiatura del film che sarà prodotto da Brigham Taylor e supervisionato da Louie Provost.



La Spada nella Roccia è una delle pellicole Disney di maggior successo e uscì nelle sale nel 1963 grazie alla regia di Wolfgang Reitherman. La storia raccontava di un giovane ragazzo chiamato Artù, ma conosciuto con il nome di Semola, che grazie all'aiuto di Mago Merlino riuscirà ad estrarre la magica spada dalla roccia che la tiene custodita.



I dettagli circa questo nuovo progetto non sono stati ancora comunicati da parte della compagnia.