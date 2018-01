Logan Lerman in trattative per recitare in Newsflash

News





20/01/2018 |

Logan Lerman è entrato in trattative per interpretare il popolare giornalista Dan Rather all'interno del film Newsflash. Il film metterà sotto i riflettori la vita di un altro famoso giornalista americano, Walter Cronkite, che sarà interpretato da Seth Rogen, e riporterà nei cinema la storia dell'attentato al presidente statunitense John F. Kennedy visto dagli occhi del popolare conduttore televisivo americano, uomo di punta della CBS dagli anni sessanta fino agli anni 80. Cronkite fu uno dei giornalisti più importanti e seguiti di quel periodo e la sua reputazione e la sua bravura gli permisero di ottenere il soprannome di "uomo più creduto d'America".

David Gordon Green sarà il regista e lavorerà sulla sceneggiatura scritta da Ben Jacoby. Greg Silverman produrrà il film con Adam Kolbrenner.



La produzione partirà la prossima primavera.