Box Office USA: sempre in testa Jumanji - Benvenuti nella Giungla

22/01/2018 |

Alla sua quinta settimana nelle sale americane non molla la vetta Jumanji - Benvenuti nella Giungla. Il film di Jake Kasdan, reboot del famoso film con Robin Williams, ha incassato 20.040.000 dollari. Hanno debuttato invece in seconda e in terza posizione le new entry 12 Strong e Nella Tana dei Lupi, le pellicole dei registi Nicolai Fuglsig e Christian Gudegast che hanno incassato rispettivamente 16.500.000 dollari e 15.320.000 dollari. Ha perso due posizioni, scivolando al quarto posto, The Post di Steven Spielberg il cui incasso è stato pari a 12.150.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Greatest Showman di Michael Gracey (11.000.000 dollari) e Paddington 2 di Paul King (8.240.000 dollari).