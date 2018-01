Box Office Italia: Benedetta Follia mantiene la prima posizione

News





22/01/2018

In un fine settimana segnato dall'arrivo nelle sale di tante nuove pellicole, è ancora Benedetta Follia di Carlo Verdone a dominare al botteghino italiano. La commedia che vede recitare al suo interno anche Ilenia Pastorelli ha incassato 2.061.720 euro, cifra che le ha permesso di mantenere la prima posizione. Ha debuttato al secondo posto Il Vegetale di Gennaro Nunziante che ha incassato 1.447.353 euro mentre in terza posizione troviamo il film esordiente Ella & John - The Leisure Seeker di Paolo Virzì il cui incasso è stato pari a 1.225.203 euro. Un gradino più in basso, invece, spunta la new entry L'Ora Più Buia di Joe Wright (1.194.382 euro) accompagnata, in quinta e in sesta posizione, da Jumanji: Benvenuti nella giungla di Jake Kasdan e Insidious: L'Ultima Chiave di Adam Robitel. Le pellicole, all'esordio nel sale, hanno incassato 902.422 euro e 744.953 euro.