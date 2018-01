L'Uomo sul Treno - The Commuter: l'intervista a Jaume Collet-Serra

News





22/01/2018 |

A pochi giorni dall'arrivo nelle sale italiane di L'Uomo sul Treno - The Commuter vi mostriamo, tramite la Eagle Pictures, l'intervista al regista Jaume Collet-Serra (Paradise Beach: Dentro l'incubo e Run All Night - Una Notte per Sopravvivere). Protagonista del film è Liam Neeson che interpreta un uomo di nome Michael, venditore di polizze assicurative, che dopo essere stato contattato da un misterioso sconosciuto si ritroverà coinvolto in una cospirazione criminale.



La pelicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da Byron Willinger e Philip de Blasi, uscirà nelle sale italiane il 25 Gennaio.



Patrick Wilson, Sam Neill ed Elizabeth McGovern sono gli altri attori presenti nel cast.



Sinossi di L'Uomo sul Treno - The Commuter:

Michael (Liam Neeson) è un ex agente del dipartimento di polizia di New York che prende quotidianamente lo stesso treno per andare e tornare dal lavoro. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero del treno è, a suo avviso, "fuori posto". Michael è intrigato e accetta la sfida, ma si trova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri.