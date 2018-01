L'adattamento cinematografico di Barbie uscirà nel 2020

News





24/01/2018 |

La Sony Pictures ha fissato per il 2020 l'uscita nelle sale cinematografiche di Barbie. Lo studio, dunque, ha deciso di posticipare l'arrivo nelle sale del progetto, inizialmente previsto per il 2018. Barbie sarà diretto dalla regista australiana Alethea Jones mentre la produzione sarà affidata a Amy Pascal, Walter F. Parkes e Laurie MacDonald.

Richard Dickson è il produttore esecutivo.



Jenny Bicks ha scritto la prima bozza della sceneggiatura, passata poi tra le mani di Kim Caramele e Diablo Cody.



Anne Hathaway sarà la protagonista del film che si baserà sulle avventure della mitica e storica bambola della Mattel.



La pellicola è in fase di costruzione e altre informazioni non sono state ancora rivelate.