Chiamami Col Tuo Nome: la clip Inizio

News





25/01/2018 |

Dopo aver ottenuto tre candidature ai Golden Globe 2018 come Miglior Film Drammatico, Migliore Interprete Protagonista e Migliore Attore Non Protagonista e quattro nomination agli Oscar 2018 Chiamami Col Tuo Nome debutterà oggi in Italia. La pellicola è diretta da Luca Guadagnino, il regista di A Bigger Splash, e racconta la storia d'amore, ambientata in Italia, tra il diciassettenne Elio Perlman e uno studente universitario, Oliver. La relazione in questione sarà destinata a cambiare in maniera definitiva le loro vite.

Il film ha una storia scritta da James Ivory e vede protagonisti Timothée Chalamet e Armie Hammer. Il cast comprende anche Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel e Victoire Du Bois.



Grazie alla Sony Pictures vi mostriamo la clip dal titolo Inizio.



Sinossi di Chiamami Col Tuo Nome:

È l'estate del 1983 nel nord dell'Italia, ed Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel).

Un giorno, arriva Oliver (Armie Hammer) un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un'estate che cambierà per sempre le loro vite.