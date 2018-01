La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: lo spot italiano Potentemente visionario

News





25/01/2018 |

Fresco vincitore di due Golden Globe e candidato a 13 Premi Oscar, La Forma dell'Acqua - The Shape of Water è il nuovo lavoro di Guillermo del Toro. Il regista ha diretto l'attrice Sally Hawkins, chiamata ad interpretare Elisa, una donna intrappolata in una vita silenziosa e solitaria all’interno di un laboratorio di sicurezza del Governo che, con la sua collega Zelda, si imbatte in un esperimento segreto che cambierà la sua vita per sempre. La donna verrà infatti a contatto con una misteriosa creatura marina dall'aspetto umano con la quale riuscirà a stabilire un rapporto intenso.



Octavia Spencer nella parte di Zelda, Michael Shannon, Doug Jones, Richard Jenkinse Michael Stuhlbarg sono gli altri attori che fanno parte del cast. Del Toro ha curato la sceneggiatura con Vanessa Taylor.



La Forma dell'Acqua - The Shape Of Water è prodotto da Guillermo del Toro e J. Miles Dale ed uscirà nelle sale il 14 Febbraio. Sotto la sinossi trovate lo spot Potentemente visionario.



Sinossi di La Forma dell'Acqua - The Shape of Water:

Sullo sfondo dell'America della Guerra Fredda nel 1962, in un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa (Sally Hawkins), una donna intrappolata in una vita di solitudine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua collega Zelda (Octavia Spencer) scoprono uno strano esperimento non classificato.