The Devil May Care: Gabriela Tagliavini dirigerà la commedia della Ambi Group

27/01/2018 |

Gabriela Tagliavini dirigerà la nuova commedia della Ambi Group dal titolo The Devil May Care. La regista argentina lavorerà a questo film che racconterà della storia d'amore tra il diavolo, annoiato dal facile modo con il quale riesce a corrompere gli esseri umani, e una giovane donna dall'anima pura. Nel tentativo di farla cadere in tentazione, il malvagio spirito prenderà possesso del corpo di un uomo. La Tagliavini si è anche occupata di scrivere la sceneggiatura con Octavio Marin.



Le riprese partiranno il prossimo 21 Maggio a Roma mentre l'uscita è prevista entro la fine dell'anno. Il cast non è ancora stato definito.



Lo scorso anno la Tagliavini ha diretto la commedia messicana Como Cortar a Tu Patán.