The Seven Five: Craig Gillespie dirigerà il crime movie

27/01/2018 |

Craig Gillespie, regista di I, Tonya, il film con protagonista Margot Robbie, dirigerà il crime movie The Seven Five. La pellicola, in lavorazione in casa Sony Pictures dal 2014, è basata sul documentario di Eli Holzman, diretto da Tiller Russell.



Il documentario racconta la storia di Michael Dowd, ufficiale di polizia condannato a dodici anni di carcere per racket e cospirazione per la distribuzione di narcotici.

Eli Holzman, John Lesher e l'Annapurna Pictures si occuperanno della produzione. Lauren Abrahams supervisionerà il progetto per conto dello studio.



Gillespie, prima di I, Tonya, ha diretto L'Ultima Tempesta. Non è chiaro quando partiranno le riprese di The Seven Five.