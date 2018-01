Vox Lux: Natalie Portman sarà la protagonista del film

News





27/01/2018 |

L'attrice Premio Oscar Natalie Portman reciterà nei panni della protagonista all'interno di Vox Lux. La star ha preso il posto di Rooney Mara all'interno di questo progetto che sarà diretto da Brady Corbet. La storia, scritta dallo stesso regista, vede al centro della scena Celeste, una giovane cantante destinata a diventare una grande star. La pellicola racconterà quindici anni della sua vita (a partire dal 1999), in cui l'artista dovrà superare i momenti vissuti durante una grande tragedia nazionale.

Nella pellicola recita anche Jude Law.



Le riprese di Vox Lux partiranno il prossimo 1° Febbraio a New York City. La pellicola è prodotta da Andrew Lauren e D.J. Gugenheim della ALP, da Christine Vachon e David Hinojosa della Killer Films, Michel Litvak e Gary Michael Walters della Bold Films e da David Litvak, Svetlana Metkina e Brian Young della Three Six Zero.



La Portman ha recentemente recitano nell'adventure movie Annientamento di Alex Garland, adattamento del libro di Jeff VanderMeer.