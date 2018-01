Adrift uscirà negli USA a giugno

News

27/01/2018 |

La STX Entertainment ha scelto il 1° giugno come data d'uscita di Adrift, film che vede protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. La pellicola racconterà la vera storia di Tami Oldham e del suo fidanzato Richard Sharp che, dopo essere partiti per un viaggio in barca a vela, saranno colpiti da una violenta tempesta che li trasporterà in mare aperto. Con la barca ampiamente danneggiata, e senza possibilità di comunicare la loro posizione, i due dovranno trovare il modo di salvare le loro vite.



Adrift è diretto da Baltasar Kormákur da una sceneggiatura di Aaron Kandell, Jordan Kandell e David Branson Smith ed è l'adattamento cinematografico del libro Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea di Tami Oldham Ashcraft e Susea Mcgearhart.



Il regista e gli sceneggiatori Kandell sono i produttori.