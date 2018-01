Peter Rabbit: la scena in lingua originale Wet Willy

News





28/01/2018 |

La Sony Pictures ha rilasciato una nuova scena in lingua originale di Peter Rabbit. Ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita nelle sale americane di questo live-action diretto da Will Gluck, la cui uscita è prevista per il 9 Febbraio. Il regista ha lavorato con un cast internazionale che comprende James Corden, ovvero il protagonista Peter, Margot Robbie, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Bernardo Santos ed Elizabeth Debicki.



La sceneggiatura è stata scritta da Rob Lieber.



Sinossi di Peter Rabbit:

Peter Rabbit, l'eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel live action, in Italia in uscita il 22 Marzo 2018, l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali (Rose Byrne).