Annientamento: la featurette internazionale The Shimmer

30/01/2018

A poco meno di un mese dall'uscita negli USA di Annientamento ecco a voi una featurette internazionale rilasciata dalla Paramount Pictures. Il film è l'adattamento cinematografico del libro di Jeff VanderMeer, appartenente alla Trilogia di cui fanno parte anche i romanzi Autorità e Accettazione, ed è diretto da regista-sceneggiatore Alex Garland. Natalie Portman è la protagonista ed interpreta una biologa ingaggiata per una missione speciale all'interno della misteriosa Area X. L'attrice è inserita in un cast che vede al suo interno anche Tessa Thompson, Jennifer Jason Leigh, Oscar Isaac e Gina Rodriguez.



La produzione è affidata a Scott Rudin.



Vi lasciamo alla featurette The Shimmer.



Sinossi del romanzo:

Per trent'anni l'Area X - un territorio dove un fenomeno in costante espansione e dall'origine sconosciuta altera le leggi fisiche, trasforma gli animali, le piante, sembra manipolare lo stesso scorrere del tempo - è rimasta tagliata fuori dal resto del mondo. La Southern Reach, l'agenzia governativa incaricata di indagarne gli enigmi e nasconderla all'opinione pubblica, ha inviato numerose missioni esplorative. Nessuna però è mai tornata davvero dall'Area X: chi, inspiegabilmente, ricompariva al di qua del confine era condannato a un destino peggiore della morte. Questa volta, però, sarà diverso: la dodicesima missione è composta unicamente da donne. Quattro donne che non conoscono nulla l'una dell'altra, nemmeno il nome - sono indicate con la funzione che svolgono: l'antropologa, la topografa, la psicologa e la biologa - accettano di partecipare a un viaggio che assomiglia molto a un suicidio. Cosa le ha spinte a imbarcarsi in una missione tanto pericolosa? La biologa spera di ritrovare il marito, uno dei membri dispersi della spedizione precedente. Ma forse cerca anche di fuggire dai suoi fantasmi. E le altre? Cosa nasconde la psicologa, ambigua leader del gruppo? Quando le quattro esploratrici incappano in una strana costruzione mai segnalata da nessuna mappa, capiranno che fino a quel momento i disturbanti misteri dell'Area X erano stati appena sfiorati.