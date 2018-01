The Post: la featurette Meryl e Tom

News





31/01/2018 |

Con un'intensa featurette la 01Distribution ci presenta The Post, il film del regista Premio Oscar Steven Spielberg che uscirà nelle sale a partire dal 1° Febbraio. Basata su una storia vera, la pellicola racconta la storia dei Pentagon Papers pubblicati nel 1971 dal Washington Post e vede protagonisti i Premi Oscar Tom Hanks e Meryl Streep chiamati ad interpretare Ben Bradlee e Katharine Graham, il direttore del Washington Post e la prima donna alla guida dello stesso.



All'interno di questa opera cinematografica, la cui sceneggiatura è stata scritta da Liz Hannah e Josh Singer, troviamo anche Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford e Zach Woods.



Sotto la sinossi trovate la featurette.



Sinossi di The Post:

1971: Katharine Graham (Streep) è la prima donna alla guida del The Washington Post in una società dove il potere è di norma maschile, Ben Bradlee (Hanks) è lo scostante e testardo direttore del suo giornale.

Nonostante Kay e Ben siano molto diversi, l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni.

La lotta contro le istituzioni per garantire la libertà di informazione e di stampa è il cuore del film, dove la scelta morale, l’etica professionale e il rischio di perdere tutto si alternano in un potente thriller politico.

I due metteranno a rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell’intento di portare pubblicamente alla luce ciò che quattro Presidenti hanno nascosto e insabbiato per anni.